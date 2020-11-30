В Казани умер инкассатор после выстрела в голову

В Казани скончался инкассатор, найденный с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства отмечает, что мужчина скончался в больнице.

По данным СУ СК России по Татарстану, в служебном автомобиле инкассации, припаркованном на улице Краснококшайской, нашли 25-летнего сотрудника с огнестрельным ранением головы. Его госпитализировали.

«По предварительным данным, мужчина произвел выстрел в тот момент, когда находился в автомобиле один», — рассказали в ведомстве.

Следователи начали доследственную проверку произошедшего, устанавливаются все обстоятельства случившегося. После этого будет принято процессуальное решение.