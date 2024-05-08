В третьем российском регионе ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

В Тамбовской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве из-за заморозков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Максим Егоров.

«В ночь на 3, 4, 5 и 8 мая на территории нашей области наблюдалось аномальное понижение температуры от - 1 до - 5 градусов по Цельсию. Это негативно сказалось на растениях и будущем урожае», — написал чиновник.

По его словам, введение такого режима в регионе позволит местным сельскохозяйственным предприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая.

8 мая сообщалось, что в Воронежской и Липецкой областях также ввели режим ЧС в сельском хозяйстве. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что во всех районах Центрального федерального округа (ЦФО) прогнозируются заморозки с температурой воздуха от -3 °C до - 6 °C. Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться минимум до 9 мая. В том числе это касается Воронежской, Липецкой, Московской и иных областей.

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