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Пьяные супруги устроили дебош и приставали к пассажирам самолета во Владивосток

360.ru: семья устроила дебош в самолете Южно-Сахалинск – Владивосток

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Shutterstock/Vitalii Matokha

Мужчину высадили из самолета на рейсе Южно-СахалинскВладивосток из-за конфликта с супругой. Об этом сообщает 360.ru.

По словам очевидца, оба дебошира находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вошел в салон и стал искать супругу. Заметив женщину, пассажир стал оскорблять ее и нецензурно выражаться.

«Начались разборки, пришла полиция и мужчину высадили», – поделился очевидец.

Он добавил, что в этот момент жена сидела рядом с другим мужчиной, вместе они употребляли алкогольные напитки. При этом пассажирка, как и ее муж ранее, выражалась нецензурно, приставала к людям вокруг. Россиянка вместе с другим мужчиной покинула салон. О том, задержали ли ее впоследствии, неизвестно.

До этого на рейсе ЕреванМосква поймали дебошира, который пытался открыть дверь в полете. Предварительно он оттолкнул стюардессу. Другим пассажирам и персоналу удалось остановить мужчину. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно.

Ранее в Москве пьяный американец проник в детскую библиотеку и заснул там.

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