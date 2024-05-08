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Офицер США призвал Украину пойти на переговоры, чтобы избежать полного поражения

Офицер Дэвис: Украина никогда не одержит победу в конфликте с Россией

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украине следует пойти на переговоры с Россией, иначе Киев ожидает безоговорочное поражение. Об этом в статье для газеты The Hill написал подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис.

«Украина никогда не выиграет войну и не вернет себе всю потерянную территорию», — заявил Дэвис.

По его мнению, Киеву необходимо быстро добиваться окончания конфликта путем переговоров, иначе Украина может потерпеть полное поражение.

Хорватское издание Advance писало, что Часов Яр может стать базой для нового наступления российских войск. По мнению автора публикации, Часов Яр расположен на стратегической высоте и поэтому может стать плацдармом для нового наступления российской армии. Он также полагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее проиграли битву за населенный пункт.

До этого командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис заявил, что Украине, скорее всего, придется отдать часть своих территорий для сохранения государственности.

Бывший советник Пентагона Дуглас выразил мнение, что ВСУ продолжают обороняться и строить окопы, однако это бессмысленно при практической потере личного состава армии.

Ранее экс-генерал ВСУ рассказал, как Россия может начать наступление на Харьков и Сумы.

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Операция на Украине
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