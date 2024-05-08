Исхудавшего нерпенка спасли на набережной в Петербурге

В Петербурге на Октябрьской набережной спасли исхудавшего нерпенка. Об этом во «ВКонтакте» сообщает пресс-служба городского водоканала.

Сообщается, что истощенного ладожского нерпенка обнаружили на Октябрьской набережной 8 мая. Когда его нашли, он обессиленный лежал на берегу.

Когда нерпенка поймали, он еще некоторое время дожидался приезда специалистов на спасательной станции. На данный момент он доставлен в специализированный центр, расположенный в поселке Репино. Нерпенку предстоит серьезная реабилитация — его состояние оценили как крайне тяжелое.

«Сегодня в центре проходят реабилитацию 19 животных: 11 ладожских кольчатых нерп, одна балтийская и 7 серых тюленей. Большинство животных переведены на питание рыбой. Серых тюленей кормят сельдью, нерп – мойвой», — рассказали в пресс-службе.

Ранее истощенного и заклеванного воронами детеныша тюленя нашли на льду Финского залива.