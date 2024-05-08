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Захарова прокомментировала высылку военного атташе РФ из Лондона

Захарова анонсировала жесткий и выверенный ответ РФ на новые шаги Великобритании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала жесткий и выверенный ответ РФ на ограничения в отношении российских дипломатов, введенные Великобританией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, заявление о наличии «российского следа» в пожаре на коммерческих складах в Лондоне является «откровенной ложью», но именно оно стало основанием для высылки российского военного атташе и других мер.

«Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной», — заявила она.

До этого агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Великобритании Джеймса Клеверли сообщило, что власти страны решили выслать военного атташе РФ. По его словам, мужчина якобы является «необъявленным офицером» российской военной разведки. Также в Британии решили сократить срок пребывания российских дипломатов в стране.

Ранее в Великобритании россиянина идентифицировали как лидера хакерской группы LockBit.

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