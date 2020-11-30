«Самый одинокий слон в мире» будет искать пару в Камбодже

В Камбоджу из пакистанского зоопарка спецрейсом прибыл слон-самец Кааван, который прозван «самым одиноким в мире слоном». Об этом сообщает газеты Khmer Times.

Там он будет помещен в заповедник, где обитает много других слонов.

СМИ отмечает, что по приезде животное встречала американская певица Шер и офпредставитель министерства по делам окружающей среды в Камбоджии Нет Пхеакра.

Издание уточняет, что певица в рамках переговоров с пакистанским правительством представляла международную организацию защиты прав животных Four Paws («Четыре лапы»).

Газета добавляет, что ранее слон содержался в пакистанском зоопарке более 35 лет. Однако он находился в небольшой клетке и не имел возможности контактировать с другими слонами. При этом зоозащитники свыше пяти лет добивались освобождения животного. Во многом этому поспособствовало участие в переговорах Шер.