Без света в Приморье остаются 1 480 человек

В Приморье без света остаются 1 480 человек, сообщает Минэнерго РФ.

«Под контролем Минэнерго России продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 1 480 потребителей в городах Владивосток и Артем», — говорится в публикации.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечены 30 бригад.

Днем ранее без электроснабжения оставались 1 920 человек.

Из-за обрушившегося на Приморье 19 ноября ледяного дождя без электроснабжения оставались 67 социально значимых объектов, почти 181 тыс. человек в 73 населенных пунктах. В регионе был объявлен режим ЧС.

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