В Минске пенсионеры вышли на акцию протеста

Пенсионеры проводят в понедельник традиционную акцию протеста в Минске. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам очевидцев, несколько сотен пенсионеров собрались на площади Независимости возле Красного костела и направились в сторону центра. При этом им удалось пройти только около 300 метров. На пересечении проспекта Независимости и улицы Володарского силовики перекрыли движение по тротуару, колонна митингующих двинулась в обход. Части протестующих удалось обойти кордон и вновь собраться на проспекте Независимости. Возле здания КГБ они водили хоровод, пока их не оттеснили силовики.

Отмечается, что небольшая группа протестующих была взята представителями МВД в кольцо, были произведены несколько задержаний.

Акция продолжается, большинство митингующих находятся в районе станции метро «Немига».

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