После воскресных акций протеста в Белоруссии в изоляторы помещены 313 человек
В Белоруссии после несанкционированных акций протеста в воскресенье, 29 ноября, до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания помещены 313 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
Помимо этого, по фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел и блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.
29 ноября белорусская оппозиция призвала провести в различных городах республики «дворовую» акцию протеста — «Марш соседей».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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