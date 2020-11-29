Мясников оценил версию искусственного происхождения коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение о версии, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан в лабораторных условиях. Об этом он заявил в статье на собственном сайте.

Он отметил, что не верит в искусственное происхождение вируса.

«Мы видим, что на 75% он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку», — написал Мясников.

Кроме того, врач усомнился в том, что вирус может быть биологическим оружием, сославшись на данные о низкой смертности.

По его словам, специалисты давно предупреждали о высокой вероятности начала новой пандемии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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