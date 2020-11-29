В России за неделю умерло больше пациентов с COVID-19, чем за весь август

В России за эту неделю умерло больше пациентов с коронавирусом, чем за весь август. Такие подсчеты провел ТАСС, основываясь на данных оперштаба по борьбе с новой инфекцией.

Так, с 23 по 29 ноября в стране скончались 3 348 человек с подтвержденным коронавирусом, а с 1 по 30 августа умерли 3 213 человек.

Три раза за семь дней число летальных исходов превышало 500. Рекорд был поставлен 26 ноября, когда зафиксировали 524 смерти за сутки.

Всего в России, по данным штаба, за период пандемии скончались 39 527 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 62 млн человек в мире заболели COVID-19

— В России выявили 26 683 новых случая коронавируса

— В Москве госпитализировали 1 295 человек с COVID-19