Кардиолог рассказал, как держать себя в форме зимой

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как держать себя в форме зимой. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, в день нужно проходить около 10 тысяч шагов, однако зимой нагрузку можно сократить до 5-6 тысяч.

«Когда человек идет по снегу или по гололеду, то напряжение мышц увеличивается. В такой ситуации можно сократить количество шагов до 5-6 тысяч», — объяснил специалист, отметив, что по степени энергозатрат такое число шагов сопоставимо с 10 тысячами шагов по асфальту.

Тем, кто не готов к пешим прогулкам, кардиолог советует делать сидячие упражнения для ускорения кровообращения. Так, нужно оттягивать стопы максимально от себя, а затем на себя. Благодаря такой нагрузке начинает работать мышечно-венозная помпа.

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