В Латвии зафиксировали первый случай заболевания COVID-19 у норок

Первый случай заражения COVID-19 среди норок был зафиксирован на животноводческой ферме в Латвии. Сообщение об этом появилось на сайте литовской ветеринарно-продовольственной службы.

Так, по данным ведомства, ветеринары зафиксировали необычную гибель 169 животных на одной из ферм Йонавского района. Лабораторные анализы показали, что часть животных были инфицированы коронавирусом.

Отмечается, что инфекцией от норок уже заразился один из работников предприятия.

Позже руководство фермы из-за риска новой вспышки уничтожили еще около 40 контактировавших животных. За районом заражения животных был установлен санитарный контроль.

Ранее ветеринары из Дании зафиксировали у норок новую мутацию коронавируса, которая способна передаваться человеку и плохо поддается лечению. Кабмин королевства на фоне новой угрозы принял решение уничтожить все поголовье норок на зверофермах. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Позже власти страны признали такой подход к борьбе с инфекцией неэффективным, так как из-за решения министерства серьезно пострадал бизнес по разведению животных, а нужного санитарного эффекта истребление не принесло. Министр сельского хозяйства страны подал в отставку.

Случаи заражения мутировавшей формой 2019-nCoV были зафиксированы также на фермах в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США, Швеции и Белоруссии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Министр сельского хозяйства Дании ушел в отставку после массового забоя норок

— Датские фермеры выехали на тракторах на протест против уничтожения норок

— Коронавирус выявили у норок на ферме в Польше