Крупный пожар произошел на животноводческой ферме в Курганской области

Крупный пожар на площади более 1 тыс. кв. метров произошел на животноводческой ферме в селе Тагильское Курганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Так, по данным спасателей, сообщение о возгорании поступило пожарным около 21.35 мск.

«В 22:23 мск объявлена локализация пожара на площади 1000 кв. м. По предварительной информации, погибли около 20 голов крупного рогатого скота», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что ни один человек в результате инцидента не пострадал.

Подробности и причины пожара пока не установлены.

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