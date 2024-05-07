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Игрок «Манчестер Юнайтед» обозвал тренера

Globo Esporte: Антони назвал тренера «МЮ» тен Хага лысым яйцеголовым

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Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони в переписке с партнерами по команде оскорбил главного тренера Эрика тен Хага. Об этом сообщает Globo Esporte.

Как утверждает источник, Антони назвал тен Хага «лысым яйцеголовым». Скриншот переписки уже показали тренеру. Тен Хаг проведет беседу с полузащитником и, вероятно, примет меры дисциплинарного характера. Не исключено, что в последних матчах этого сезона футболист не сыграет.

В последнем матче «Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Кристал Пэлас» со счетом 0:4. Антони был заменен на 60-й минуте, когда счет уже был 0:3.

«Манчестер Юнайтед» после 35 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице (54 очка). Столько же у идущего седьмым «Челси». «Красные дьяволы» и «аристократы» имеют по одной игре в запасе.

«МЮ» планирует завершить сезон в еврокубковой зоне. В этом сезоне англичане стали последними в группе лиги чемпионов. 12 мая в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» встретится с лондонским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что экс-игрока сборной России европейский клуб пригласил на финал Лиги чемпионов.

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