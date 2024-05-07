Санду объяснила, почему не утвердила Гуцул членом правительства

Глава Гагаузии Евгения Гуцул до сих пор не утверждена в качестве члена правительства Молдавии, поскольку в Кишиневе считают, что она «представляет коррумпированную группировку». Об этом в интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявила президент Молдавии Майя Санду.

Блогер отметил, что в соответствии с законодательством Молдавии главу Гагаузии необходимо утвердить членом правительства, однако этого не произошло.

«Она сегодня представляет коррумпированную группировку. Она не представляет гагаузский народ… Я не считаю, что такие люди могут быть (в правительстве .– прим. ред.)», — ответила Санду.

Глава Гагаузии не является «честно избранным» кандидатом на свою должность, добавила Санду, сославшись на «дело в прокуратуре». Президент не считает, что отсутствие утверждения Гуцул в правительстве республики нарушает законы государства.

До этого спикер парламента страны Игорь Гросу заявил, что Гуцул не имеет шансов войти в состав правительства Молдавии.

Спикер парламента Молдавии отметил, что в Кишиневе внимательно следят за тем, что происходит в Гагаузии, и ведут диалог. По его словам, важно, чтобы Гагаузию «не занесло» в рамках ее политического развития.

Ранее эксперт рассказал, почему власти Молдавии давят на Гуцул.