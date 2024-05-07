В Совфеде предложили сделать день инаугурации президента РФ выходным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нужно подумать над предложением, чтобы сделать день инаугурации президента России выходным. Об этом она сообщила корреспондентам «Первого канала».

Матвиенко считает, что раз в шесть лет можно позволить устроить в стране выходной. Она не исключила, что российские сенаторы официально предложат такую инициативу.

7 мая Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложило свои полномочия. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов мартовских выборов главы государства Путин набрал 87,28% голосов.

После церемонии инаугурации Путин посетил благодарственный молебен, который провел патриарх Кирилл. Служба проходила в Благовещенском соборе, расположенном на территории московского Кремля.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин пообещал оправдать доверие народа.