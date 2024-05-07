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Матвиенко рассказала, когда будут внесены и рассмотрены кандидатуры министров

Матвиенко: СФ может до 15 мая рассмотреть кандидатуры министров силового блока

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Первый канал

Кандидатуры министров силового блока и главы министерства иностранных дел могут быть внесены президентом России Владимиром Путиным для консультаций в Совет Федерации и рассмотрены палатой до 15 мая, сенаторы готовы к консультациям. Об этом сообщила в эфире «Первого канала» спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«До 15 числа, у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но и будут рассмотрены в соответствии с конституцией», — отметила она, подчеркнув, что процедура будет содержательной.

7 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство слагает свои полномочия. Это связано с инаугурацией главы российского государства Владимир Путина, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Кабинет Мишустина был утвержден 21 января 2020 года после отставки предыдущего правительства под руководством Дмитрия Медведева.

Ранее завершилась церемония вступления Путина в должность президента.

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