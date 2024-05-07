Матвиенко рассказала, когда будут внесены и рассмотрены кандидатуры министров

Кандидатуры министров силового блока и главы министерства иностранных дел могут быть внесены президентом России Владимиром Путиным для консультаций в Совет Федерации и рассмотрены палатой до 15 мая, сенаторы готовы к консультациям. Об этом сообщила в эфире «Первого канала» спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«До 15 числа, у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но и будут рассмотрены в соответствии с конституцией», — отметила она, подчеркнув, что процедура будет содержательной.

7 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство слагает свои полномочия. Это связано с инаугурацией главы российского государства Владимир Путина, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Кабинет Мишустина был утвержден 21 января 2020 года после отставки предыдущего правительства под руководством Дмитрия Медведева.

Ранее завершилась церемония вступления Путина в должность президента.