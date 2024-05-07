Президент Абхазии освободил от должности главу МИД страны

Президент Абхазии Аслан Бжания освободил от должности главу МИД страны Инала Батувича, исполняющим обязанности министра стал заместитель министра иностранных дел республики Тужба Ираклий Вахтангович. Об этом говорится в указе «О Министре иностранных дел Республики Абхазия», сообщает пресс-служба президента.

«Освободить Ардзинба Инала Батувича от должности министра иностранных дел Республики Абхазия. Исполнение обязанностей министра иностранных дел Республики Абхазия возложить на заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Тужба Ираклия Вахтанговича», - говорится в документе.

В феврале Бжания провел первую серию встреч в Москве в 2024 году, после чего назвал направления сотрудничества с Россией. По его словам, в ходе визита обсуждались вопросы, связанные с энергетикой, туризмом и отношениями с соседними странами.

Он сказал, что в Москве обсуждались поставки нефтепродуктов в частично признанную республику. Президент отметил, что стороны договорятся о взаимовыгодных условиях поставок топлива, чтобы избежать дефицита топлива в Абхазии.

Ранее в Абхазии потребовали отозвать законопроект об иноагентах.