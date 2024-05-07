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Пашинян сообщил, что трехстороннее соглашение от 2020 года не действует

Пашинян: ни один пункт соглашения Армении, Азербайджана и России не действует

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РИА Новости

Трехстороннее соглашение лидеров Армении, Азербайджана и России от 2020 года не действует. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

Речь идет о заявлении о прекращении огня, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.

«Ни один пункт трехстороннего заявления от 9 ноября не действует», — сказал Пашинян на пресс-конференции.

29 апреля пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что Армения и Азербайджан достигли договоренности о встрече на уровне министров иностранных дел в Казахстане. Согласно предварительному соглашению, переговоры армянского министра Арарата Мирзояна с азербайджанским коллегой пройдут Алма-Ате.

2 мая глава министерства обороны Армении Сурен Папикян и посол США Кристина Куинн продлили соглашение в сфере противодействия распространению оружия массового уничтожения.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.

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