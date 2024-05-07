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Найден новый способ лечения наследственной слепоты

NEJM: управление геном CRIPSR улучшает зрение у людей с наследственной слепотой

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Shutterstock

Ученые из центра отоларингологии и офтальмологии медицинской школы Гарвардского университета разработали препарат для редактирования гена CRISPR при наследственной потере зрения. Результаты исследования опубликованы в The New England Journal of Medicine (NEJM).

В эксперименте участвовали 12 взрослых людей (в возрасте от 17 до 63 лет) и двое детей (10 и 14 лет). Все испытуемые родились с Амаврозом Лебера — наследственным заболеванием, при котором из-за дефектных генов в сетчатке дисфункционируют и не восстанавливаются светочувствительные клетки. Такая патология приводит к потере зрения уже в детском возрасте. По статистике болезнь проявляется в среднем у двух-трех из 100 тысяч новорожденных.

Целью ученых было тестирование эффективности созданного ими нового препарата для лечения слепоты. В основе его действия лежит метод редактирования генетических мутаций на основе технологии CRISPR/Cas9 в гене CEP290. Он кодирует белки, имеющие решающее значение для обеспечения нормального зрения. Лекарство участникам вводили однократно с помощью глазной инъекции.

Для оценки результатов терапии исследователи выделили четыре критерия. Учитывалась острота зрения, результаты теста поля зрения и навыки пространственного ориентирования в условиях разного освещения. Также всех участников попросили субъективно оценить качество жизни после экспериментального лечения.

Результаты показали, что у 11 участников наблюдались улучшения, по крайней мере, по одному из четырех показателей. При этом у четырех добровольцев повысилась только острота зрения, а шесть продемонстрировали прогресс по двум и более параметрам. Также отмечается, что сообщений о серьезных побочных явлениях, связанных с лечением или самой процедурой, не поступало.

По словам ученых, их работа расширяет перспективы использования генной терапии для лечения глазных заболеваний. Полученные результаты в будущем могут стать основой для разработки инновационных препаратов.

Ранее был раскрыт секрет сохранения «клеточной молодости» глаз.

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