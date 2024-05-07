Патриарх Кирилл пожелал Путину дерзновения и душевного мира

После завершения благодарственного молебна по случаю вступления в должность президента России Владимира Путина к главе государства обратился патриарх Кирилл. Трансляцию событий можно видеть на телеканале «Россия 24».

Патриарх Кирилл пожелал Путину душевного мира и дерзновения, поскольку «если круглосуточно одна борьба, можно допустить роковые ошибки».

Путин торжественно вступил в должность пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложит полномочия (до утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности).

Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

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