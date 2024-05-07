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В Росгосцирке назвали причину увольнения 15 собак из московского цирка

В Росгорцирке пообещали решить вопрос с собаками, которых сократили вместе с номером

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Дрессировщица Таисия Обручешникова

Дрессировщица московского цирка «Радуга» заявила, что учреждение убирает из репертуара ее номер и собирается сократить 15 дрессированных собак. В Росгосцирке «Газете.Ru» заявили, что выступление было решено расформировать из-за «низкого исполнительного уровня» самой дрессировщицы. И добавили, что занимаются решением вопроса с собаками.

«Номер расформирован в связи с низким исполнительским уровнем дрессировщицы, который не соответствует современным требованиям и зрительскому запросу. Несмотря на то, что номер расформирован, собаки, ранее задействованные в номере, размещены в филиале ФКП «Росгосцирк» — цирке-шапито «Радуга» и находятся на содержании компании. Обеспечение довольствия, расходы на питание и медицинский уход за животными в настоящее время финансируется из собственных средств ФКП «Росгосцирк». Ситуация не является нештатной, Российская государственная цирковая компания занимается решением данного вопроса», — заявили в госкомпании.

Накануне артистка и дрессировщица цирка-шапито «Радуга» на Речном вокзале в Москве Таисия сообщила «Газете.Ru», что руководство учреждения хочет убрать из репертуара ее номер и сократить 15 дрессированных собак. По ее словам, через два месяца их могут перестать содержать. Для поиска нового дома для животных ей пришлось обратиться к волонтерам — забрать всех собак из клеток она не может, им негде будет жить.

Ранее стало известно, что каждый второй россиянин поддерживает идею цирков без животных.

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