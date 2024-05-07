Пашинян счел странным ежегодное присутствие на параде Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет присутствовать на параде Победы в Москве, и считает странным ежегодное участие в мероприятиях 9 мая руководителя страны. Его слова приводит «Интерфакс».

«В прошлом году я принял участие в мероприятиях 9 мая в Москве, и не думаю, что каждый год надо участвовать», — сказал Пашинян.

Он также уточнил, что не помнит практики, когда руководитель Армении или другого государства каждый год принимал участие в праздничных мероприятиях в Москве.

«Не считаете, что будет странным, чтобы каждый год руководитель Армении присутствовал на параде 9 мая?» — отметил премьер политик.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на парад Победы 9 мая в Москве будут приглашены дипломаты и военные атташе только из дружественных России стран.

По словам Ушакова, на парад приглашены руководители структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, послы и военные атташе дружественных государств. На мероприятии также будут присутствовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении. Отдельно приглашены главы Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Ранее Пашинян анонсировал встречу с Путиным.