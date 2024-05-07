В Москве на видео попал «наряд» из трех кадетов, которые в обнимку едут на одном самокате

В Москве на видео сняли группу из трех кадетов, которые в обнимку едут на одном электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Мы устанавливаем личность пользователя, с аккаунта которого была аренда», — заявила пресс-секретарь Urent Алена Сухаревская.

По ее словам, молодого человека за такую поездку ждет штраф в размере 800 рублей, а также блокировка аккаунта.

В комментариях пользователи соцсетей перепутали кадетов с сотрудниками полиции и шутят, что «наряд» забыл поставить мигалки.

До этого сообщалось, что в Воронежской области автобус с военнослужащими столкнулся с легковым автомобилем. ДТП произошло в районе села Архиповка Россошанского района. Автобус Youtong перевозил 32 военных и врезался в легковой автомобиль — после удара автобус вылетел в кювет, а машина загорелась. Отмечается, что пострадали девять военнослужащих, их доставили в Россошанскую больницу, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее водитель Mitsubishi расстрелял мужчину из-за дорожного конфликта в Петербурге.