Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван Сырский возглавил автопробег к 9 Мая в Сиднее. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сырского, он принял участие в автопробеге, во-первых, из уважения к президенту РФ Владимиру Путину, а, во вторую очередь из-за того, что его прадедушка воевал и прошел Великую Отечественную войну.

До этого Иван Сырский заявил о планах получить гражданство России.

Российские СМИ сразу после назначения нового главкома ВСУ Александра Сырского написали о его родственниках в России: брат Олег и родители проживают во Владимире. Отец — полковник ВС РФ в отставке, брат — работает охранником.

При этом украинские источники утверждают, что сообщения о связях родственников главкома ВСУ с Россией — дезинформация.

В России этого Ивана Сырского человека называют неродным сыном главкома от первого брака, также сообщается, что у него есть родной младший брат Антон. После развода родителей Иван и Антон переехали в Австралию вместе с матерью. «По словам Ивана, они с братом давно прекратили всякое общение с главкомом ВСУ.

Ранее пасынок главкома ВСУ Иван Сырский попросил Путина дать ему паспорт РФ.