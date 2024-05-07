Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские активы принесли UniCredit рекордную прибыль

Прибыль UniCredit в России преодолела €200 млн в квартал

close
100%
Depositphotos

Российский бизнес итальянской финансовой группы UniCredit в январе-марте 2024 года более чем удвоил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до €213 млн. Такие данные приводятся в квартальной отчетности банковского холдинга.

Чистые процентные доходы российских «дочек» UniCredit за отчетный период составили €200 млн, сократившись на 6% в годовом выражении. Комиссионные доходы снизились на 4% — до €44 млн. При этом Юникредит банк восстановил €37 млн резервов, ранее созданных под обесценение активов.

Операционные расходы российского бизнеса UniCredit уменьшились на 13% — до €56 млн. Кредитный портфель сократился с €3,2 млрд на конец 2023 года до €2,9 млрд по итогам первого квартала 2024-го. Объем депозитов клиентов за тот же период снизился с €7,2 млрд до €6,8 млрд.

До этого глава RBI заявил о постепенном сворачивании в РФ для сохранения стоимости актива.

Ранее Илон Маск предупредил об обесценивании доллара США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами