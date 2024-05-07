Российские активы принесли UniCredit рекордную прибыль

Российский бизнес итальянской финансовой группы UniCredit в январе-марте 2024 года более чем удвоил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до €213 млн. Такие данные приводятся в квартальной отчетности банковского холдинга.

Чистые процентные доходы российских «дочек» UniCredit за отчетный период составили €200 млн, сократившись на 6% в годовом выражении. Комиссионные доходы снизились на 4% — до €44 млн. При этом Юникредит банк восстановил €37 млн резервов, ранее созданных под обесценение активов.

Операционные расходы российского бизнеса UniCredit уменьшились на 13% — до €56 млн. Кредитный портфель сократился с €3,2 млрд на конец 2023 года до €2,9 млрд по итогам первого квартала 2024-го. Объем депозитов клиентов за тот же период снизился с €7,2 млрд до €6,8 млрд.

До этого глава RBI заявил о постепенном сворачивании в РФ для сохранения стоимости актива.

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