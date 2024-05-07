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Костомаров спел песню «Город, которого нет» на шоу Авербуха

Чемпион в танцах на льду Костомаров исполнил песню «Город, которого нет»

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Пресс-служба

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров принял участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Константин Лесик.

Гала‑концерт в Ледовом дворце был посвящен Дню Победы и Дню труда. Костомаров на льду исполнил песню «Город, которого нет», под которую выступил фигурист Алексей Ягудин.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Своим примером фигурист вдохновил многих людей. После операций и протезирования он часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне.

Накануне он признался, что соскучился по выступлениям.

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