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В России открыли предзаказ на мотоциклы Aurus Merlon, дебютировавшие на инаугурации Путина

В России открыли предзаказ на новейшие электромотоциклы Aurus Merlon

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В России открыли предзаказ на новейшие электромотоциклы Aurus Merlon, которые дебютировали на инаугурации Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

По его словам, в продаже электромотоциклы появятся уже в следующем году.

До этого Денис Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus. По его словам, в следующий раз автомобиль будет обновлен в 2026 году.

При этом в 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. В салоне будет установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.

Ранее появились кадры президентского кортежа Путина по пути на инаугурацию в Кремль.

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