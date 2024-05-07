Президент Молдавии Майя Санду обвинила коррупцию в том, что страна до сих пор бедная. С таким утверждением она выступила в интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), опубликованном на его You Tube – канале.

«Есть разные объяснения. Коррупция – это одно из этих объяснений», - отметила она.

По ее словам, коррупция является большой проблемой для демократии, которая в стране находится под угрозой якобы из-за действий оппозиционных политических сил – молдавского блока «Победа».

Санду признала необходимость решить вопрос коррупции в стране, однако при этом не внесла ясности, как именно молдавский кабмин планирует действовать в этой сфере.

До этого экс-премьер Молдавии Ион Кику заявлял, что Запад вмешивается в дела Молдавии, при этом поощряя нынешние власти республики к новым преступлениям и беззакониям, в первую очередь к коррупции.

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