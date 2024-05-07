Патриарх Кирилл обратился к Путину после молебна

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил после молебна, что служение России на президента России Владимира Путина возложил Бог. Об этом сообщает РИА Новости.

«Служение России на вас возложил сам Бог», — сказал патриарх, обращаясь к главе государства.

После церемонии инаугурации президента, вступивший в должность главы государства Путин посетил благодарственный молебен, который провел патриарх Кирилл. Служба проходила в Благовещенском соборе, расположенном на территории московского Кремля.

7 мая Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложило свои полномочия. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов мартовских выборов главы государства Путин набрал 87,28% голосов.

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