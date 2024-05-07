Пашинян пригрозил отключить российские каналы в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отключить российские каналы в стране в случае, если те будут игнорировать требования Еревана. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пашиняна, к запрету каналов приведет неуважительное отношение к внутренней политике страны. Он отметил, что эти российские каналы уже получили на этот счет «многочисленные предупреждения».

До этого Пашинян заявил, что 8 мая отправится в Москву на саммит ЕАЭС и встречу с Путиным.

«Завтра я отправлюсь в Москву, где буду председательствовать на саммите ЕАЭС. Также запланирована моя встреча с президентом России», — сказал Пашинян.

Он также уточнил, что на встрече с Владимиром Путиным будут обсуждаться «накопившиеся проблемы».

Перед этим премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, в то же время указав на их важность. Он подчеркнул, что Ереван не делал неправильных шагов в отношениях с Москвой, и Россия не может упрекать Армению в невыполнении каких-либо обязательств, «хотя обратные случаи многочисленны».

Ранее Пашинян решил не принимать участие в инаугурации Путина.