«Рыжий» из «Иванушек» удивился грядке бамбука за миллион в Сочи

Певец Андрей Григорьев-Апполонов («Рыжий» из группы «Иванушки International») назвал Сочи самым дорогим городом в мире. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео с высаженными у дороги кустами бамбука.

«Вот дорога, молодой бамбук. И цена одного кустарника 5400, ребята», — удивился ценнику на растения он.

Пересчитав кусты, он пришел к выводу, что бамбука на грядке посажено примерно на один миллион рублей.

«Сочи -— самый дорогой город в мире. Welcome to Sochi», — сказал артист.

Накануне Григорьев-Апполонов признался, что мечтает сыграть Коровьева в экранизации «Мастера и Маргариты».

«Много лет, когда мне задавали этот вопрос в интервью, я отвечал, что хотел бы сыграть Коровьева в «Мастере и Маргарите». Но сейчас в кинотеатрах идет экранизация этого романа — и он снят», — посетовал Григорьев-Апполонов.

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