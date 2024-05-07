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В подполье сообщили об ударе России по силам ВСУ в Черниговской области

Подпольщик Лебедев: Россия нанесла удар по свежим силам ВСУ в селе Гремяч

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Gleb Garanich/Reuters

Российские военные нанесли удар по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Гремяч Черниговской области, прибывшим на место в рамках ротации личного состава. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилетело по свежему личному составу, прибывшему на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района на границе с Брянской областью», — отметил он.

По словам Лебедева, ракетный удар был нанесен 6 мая. Он уточнил, что представителям подполья поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника.

«Удары ракетами связаны с этими сообщениями. Итоги пока неизвестны. Однако сильную детонацию слышали в нескольких километрах», — добавил подпольщик.

Лебедев рассказал, что, по данным подполья, в Новгород-Северске, административном центре одноименного района Черниговской области, сейчас происходит доукомплектование разбитых подразделений ВСУ.

26 апреля Лебедев заявлял, что Россия ударила по силам ВСУ в Чернигове, так как там Киев «накапливал силы и средства, надеясь вторгнуться» в Россию через границу с Брянской областью.

Черниговская область Украины граничит с Брянской областью России, которая регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с помощью беспилотников и ракет. Украинский регион находится на севере Украины, граничит на западе с Киевской областью.

Ранее экс-полковник СБУ рассказал, как Россия ищет слабые места украинской армии.

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