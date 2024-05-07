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Санду дала интервью Дудю

Президент Молдавии Санду дала интервью блогеру Дудю

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду дала интервью известному блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом). Ролик опубликован на You Tube – канале блогера.

Среди тем, затронутых молдавским президентом в рамках интервью, есть украинский конфликт, вопросы Приднестровья и Гагаузии, а также проблема демократии в Молдавии.

В начале апреля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов РФ могут возбудить уголовное дело в отношении Дудя. По информации журналистов, Юрий Дудь неоднократно нарушал закон об иностранных агентах. В частности, с середины марта 2024 года он прекратил помечать публикации в личном Telegram-канале соответствующей маркировкой.

До этого Санду заявила, что Кишинев и Киев нуждаются со стороны Евросоюза в аналоге «плана Маршалла», который был принят США для восстановления европейских стран после Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают закон о заморозке на спецсчетах выплат авторам-иноагентам.

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