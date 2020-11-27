Синоптики предупредили о погодных аномалиях в ряде регионов России

В ближайшие пять дней Якутию и Красноярский край ожидает аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25°C. Об этом в разговоре с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение ближайших дней очень теплая погода на азиатской части страны. Подумать только, но 1 декабря отклонение от нормы на северо-востоке Красноярского края, северо-западе Якутии до 25 градусов аномалия», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в это же время в Западную Сибирь придут аномальные холода.

Так, морозная погода на 6-7°C ниже характерной для начала декабря установится в Омской и Новосибирской области.

Температура воздуха в европейской части страны почти во всех регионах останется в пределах климатической нормы, добавил Вильфанд.

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