Во Франции намерены ввести уголовную ответственность за загрязнение природы

Правительство Франции предложило ввести уголовную ответственность за загрязнение окружающей среды, передает «Европульс».

Сейчас во Франции загрязнение природы считается административным нарушением. Если предложение будет принято, то за нарушение экологических норм гражданам будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Также предлагается в несколько раз поднять штрафы для юридических лиц за незаконный сброс отходов, а также неисправные фильтры и тд. Отмечается, что размер штрафа будет в десять раз больше той выгоды, которую предприятие могло бы получить, проигнорировав экологические требования.

Эти изменения являются частью так называемого пакета законов об «экоциде» (от слов «экология» и «суицид»). Для его формирования власти Франции пригласили экологов, климатологов и просто активных граждан, которые выдвинули почти 150 предложений, как можно уменьшить выбросы парниковых газов и в целом снизить нагрузку на природу.