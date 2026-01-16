В Москве человек пострадал при ДТП с участием двух легковушек и грузовика

На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на одного из водителей.

По данным журналистов, столкнулись две легковушки, в том числе такси, и грузовик. В результате инцидента пассажира такси госпитализировали, другим участникам аварии оказывают медицинскую помощь.

Водитель легкового автомобиля рассказал, что в момент аварии он стоял на светофоре. За ним встала машина такси. В это время в них врезался грузовик, водитель которого заснул и не успел остановить технику, уточнил участник аварии.

12 января автомобильная авария стала причиной перекрытия движения на Новорязанском шоссе в Москве. Судя по видео с места ДТП, в аварию попали несколько фур. На месте работали оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточнялись. Движение по эстакаде в сторону области оказалось затруднено.

Ранее прокуратура подала на виновника ДТП в Москве иск на 600 тыс. рублей за сломанное дерево.