Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В Москве человек пострадал при ДТП с участием двух легковушек и грузовика

РЕН ТВ: в Москве пассажир такси пострадал при столкновении трех машин
Илья Наймушин/РИА Новости

На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на одного из водителей.

По данным журналистов, столкнулись две легковушки, в том числе такси, и грузовик. В результате инцидента пассажира такси госпитализировали, другим участникам аварии оказывают медицинскую помощь.

Водитель легкового автомобиля рассказал, что в момент аварии он стоял на светофоре. За ним встала машина такси. В это время в них врезался грузовик, водитель которого заснул и не успел остановить технику, уточнил участник аварии.

12 января автомобильная авария стала причиной перекрытия движения на Новорязанском шоссе в Москве. Судя по видео с места ДТП, в аварию попали несколько фур. На месте работали оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточнялись. Движение по эстакаде в сторону области оказалось затруднено.

Ранее прокуратура подала на виновника ДТП в Москве иск на 600 тыс. рублей за сломанное дерево.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27634195_rnd_4",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+