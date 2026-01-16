Минздрав начал снабжать диабетиков бесплатными приборами

Пациенты с диабетом и гипертонией теперь при наличии показаний могут получить бесплатные медицинские изделия по контролю за уровнем сахара и давлением по всей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора НМИЦ эндокринологии академика РАН Наталью Мокрышеву.

«Включение указанных решений в Программу госгарантий создаст условия для стандартизированного и равного доступа граждан к современным цифровым медицинским технологиям независимо от региона проживания, а также обеспечит правовую и финансовую основу для их системного применения в рамках оказания первичной и специализированной медицинской помощи», — подчеркнула Мокрышева.

Как отмечается, в 2022 году в нескольких регионах России был запущен пилотный проект по удаленному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с диабетом и гипертонией. По словам Мокрышевой, процесс масштабирования данной услуги в регионах был предусмотрен с 2025 года.

Мокрышева также сообщила, что включение персональных медицинских помощников в Программу государственных гарантий позволит обеспечить повышение доступности медицинской помощи для пациентов с хроническими заболеваниями и прочих лиц, нуждающихся в приборах по контролю здоровья.

Ранее ученые развеяли миф о влиянии менопаузы на риск развития диабета.