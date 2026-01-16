Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Минздрав начал снабжать диабетиков бесплатными приборами

Диабетики в России смогут получить бесплатные приборы по контролю здоровья
Thanakorn.P/Shutterstock/FOTODOM

Пациенты с диабетом и гипертонией теперь при наличии показаний могут получить бесплатные медицинские изделия по контролю за уровнем сахара и давлением по всей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора НМИЦ эндокринологии академика РАН Наталью Мокрышеву.

«Включение указанных решений в Программу госгарантий создаст условия для стандартизированного и равного доступа граждан к современным цифровым медицинским технологиям независимо от региона проживания, а также обеспечит правовую и финансовую основу для их системного применения в рамках оказания первичной и специализированной медицинской помощи», — подчеркнула Мокрышева.

Как отмечается, в 2022 году в нескольких регионах России был запущен пилотный проект по удаленному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с диабетом и гипертонией. По словам Мокрышевой, процесс масштабирования данной услуги в регионах был предусмотрен с 2025 года.

Мокрышева также сообщила, что включение персональных медицинских помощников в Программу государственных гарантий позволит обеспечить повышение доступности медицинской помощи для пациентов с хроническими заболеваниями и прочих лиц, нуждающихся в приборах по контролю здоровья.

Ранее ученые развеяли миф о влиянии менопаузы на риск развития диабета.
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+