Роспотребнадзор сообщил о старте третьей фазы испытаний вакцины «Вектора»

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной новосибирским центром «Вектор», стартуют 26 ноября. Об этом сообщается на странице Роспотребнадзора в Instagram.

Отмечается, что клинические базы приступили к набору добровольцев для проведения исследований, в которых примут участие добровольцы в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» поступила в медучреждения Москвы, Московской, Тюменской, Калининградской областей и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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