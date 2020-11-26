Россияне стали реже покупать искусственные новогодние елки на фоне COVID

Исследование установило, что продажи искусственных елок перед Новым годом сократились на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Так, специалистами были проанализированы соответствующие данные в период с 1 по 22 ноября 2019 и 2020 годов.

По представленным сведениям, россияне стали на 35% реже покупать данный предновогодний товар. При этом средний чек за такую покупку поднялся на 14% (1649 руб.).

Аналитики отмечают, что продажи искусственных сосен также сократились, но на 18%.

Кроме того, падение спроса было зафиксировано на мишуру (28%) и елочные фигурки (10%). Однако россияне стали чаще покупать звезды и новогодние шары: +6% и +33% соответственно.

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