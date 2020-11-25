В некоторых провинциях Турции зафиксировали третий пик коронавируса

В некоторых провинциях Турции наблюдается третий пик коронавируса, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. Об этом пишет ТАСС.

«Некоторые провинции переживают третий пик. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса», — сказал Коджа.

В Турции коронавирусом заразились 460 916, выздоровели 381 569, скончались 12 672 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 60 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,1 млн человек с COVID-19.

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