Полицейские не рассматривают инцидент у офиса Меркель в Берлине как теракт
Катерина Медведева
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Полиция Берлина не рассматривает инцидент у ворот Ведомства федерального канцлера Германии как теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительного ведомства.
«Мы в настоящий момент не рассматриваем данное предположение», — ответила она на соответствующий вопрос.
На данный момент полиция выясняет, направил ли умышленно водитель машину в ворота, 48-летний мужчина был задержан.
По имеющейся информации, никто не пострадал.
Автомобиль продолжает стоять у ворот, ведущих на территорию офиса канцлера ФРГ Ангелу Меркель. На месте много журналистов.
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