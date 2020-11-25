Полицейские не рассматривают инцидент у офиса Меркель в Берлине как теракт

Полиция Берлина не рассматривает инцидент у ворот Ведомства федерального канцлера Германии как теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительного ведомства.

«Мы в настоящий момент не рассматриваем данное предположение», — ответила она на соответствующий вопрос.

На данный момент полиция выясняет, направил ли умышленно водитель машину в ворота, 48-летний мужчина был задержан.

По имеющейся информации, никто не пострадал.

Автомобиль продолжает стоять у ворот, ведущих на территорию офиса канцлера ФРГ Ангелу Меркель. На месте много журналистов.

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