В Волгограде полицейские подбросили наркотики мужчине по просьбе его жены

В Волгограде бывшие сотрудники МВД по просьбе своей знакомой подбросили наркотики ее мужу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталью Рудник.

По данным ведомства, у жительницы Волгограда были плохие отношения с мужем, семейные ссоры часто заканчивались дракой. Женщина пожаловалась на супруга своим друзьям из полиции. Так, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков и участковый одного из территориальных подразделений придумали вместе с ней план, как избавиться от мужа и в то же время выполнить служебные показатели.

В августе 2019 года женщина положила полученные от полицейских наркотики в вещи мужа. Затем этот сверток нашли оперативники. Мужчину арестовали, дело дошло до суда, однако было направлено на дополнительное расследование, в ходе которого сотрудники регионального управления ФСБ выявили сговор.

Экс-полицейские обвиняются в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, их подруга обвиняется в пособничестве. Также бывшие правоохранители проходят по статье о превышении должностных полномочий.

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