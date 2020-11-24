В Еврокомиссию не поступали данные о российской вакцине «Спутник V»
В Европейскую комиссию (ЕК) не поступали данные по вакцине российского производства «Спутник V», пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ЕК.
«Комиссия не располагает никакими данными относительно этой российской вакцины», — заявил источник.
Он подчеркнул, что Европейское агентство лекарственных средств не получало заявку на выпуск этой вакцины, то есть оно не может оценить ее эффективность и безопасность.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 59 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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