В Святом Эчмиадзине появился офис по вопросам духовно-культурного наследия Карабаха

Офис по вопросам духовно-культурного наследия Карабаха появился в духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Об этом заявил директор информационной службы ААЦ иерей Ваграм Меликян, передает РИА «Новости».

Отмечается, что офис основан по распоряжению Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II.

Ответственным по офису назначен конгрегат Святого Эчмиадзина архимандрит Гарегин Амбарцумян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал не тревожиться за будущее христианских храмов на территориях в Нагорном Карабахе, перешедших под контроль Баку, подчеркнув, что все они являются историческим достоянием республики.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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