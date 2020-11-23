Мурашко заявил, что в пяти регионах РФ надо улучшить работу с больными COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в пяти регионах страны необходимо улучшить работу с больными коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, передает РИА «Новости».

По его словам, амбулаторное ведение пациентов позволяет сохранять плановую и экстренную помощь в стационарных условиях неинфекционным пациентам.

«В пяти регионах мы видим, что работа на амбулаторном этапе требует совершенствования, поэтому туда направляются именно бригады специалистов федерального уровня», — отметил министр.

Он рассказал, что на прошлой неделе такие специалисты работали в Пермском крае, на Алтае, в Новосибирской, Амурской, Иркутской, Кемеровской областях, Крыму.

По последним данным, в России зарегистрировано 2,11 млн случаев COVID-19, 1,61 млн человек выздоровели, 36,5 тыс. умерли.

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