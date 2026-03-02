Сомнолог предупредила, почему вы не помните сны и когда это тревожный симптом

Сомнолог Черкасова: стресс может привести к тому, что вы не помните снов

Сны снятся всем, просто мы их не запоминаем. Почему память на сны такая капризная и в каких случаях отсутствие воспоминаний должно насторожить, «Газете.Ru» рассказала София Черкасова, эксперт телеканала «Доктор», врач-сомнолог, кандидат медицинских наук.

«Утверждение, что человек «не видит сны», в большинстве случаев некорректно, — говорит Черкасова. — Сновидения возникают у всех людей. Сон с быстрыми движениями глаз (REM-сон), во время которого сновидения наиболее вероятны, является обязательной стадией сна».

По словам врача, чаще всего речь идет не об отсутствии сновидений, а об отсутствии их запоминания. Запоминание снов — это не характеристика самого сна, а результат пробуждения и работы памяти. Если человек просыпается во время или сразу после REM-фазы, вероятность сохранить воспоминания о сновидении максимальна. Если же пробуждение происходит в другое время — маловероятна.

«Таким образом, «не видеть сны» в быту почти всегда означает «не помнить сны», — подчеркивает сомнолог.

Способность запоминать сны зависит от нескольких факторов. Ключевую роль играет частота кратковременных пробуждений в стадии REM.

«Люди, которые чаще просыпаются ночью или утром в фазе REM, значительно чаще помнят сны, — объясняет Черкасова. — Также влияет уровень корковой активации при пробуждении и работа гиппокампа — структуры, отвечающей за консолидацию памяти».

На бытовом уровне важны режим сна, его длительность, употребление алкоголя, хронический недосып и общий уровень внимания к внутренним переживаниям.

«Исследования показывают, что люди с высоким уровнем рефлексии и эмоциональной вовлеченности чаще запоминают сны, но это не является признаком «лучшего» или «более глубокого» сна», — уточняет врач.

Отсутствие воспоминаний о снах действительно может быть связано с хроническим стрессом и переутомлением.

«В стрессовых состояниях сон становится более фрагментированным, а REM-фазы могут сокращаться или смещаться, — сказала Черкасова. — Кроме того, при высоком уровне усталости во сне может преобладать медленный сон, а быстрого бывает относительно меньше».

Некоторые лекарственные препараты также влияют на запоминание снов.

«Антидепрессанты (особенно СИОЗС и ТЦА), бензодиазепины, антипсихотики могут подавлять REM-сон или снижать вероятность пробуждений в этой стадии, — перечисляет врач. — В таких случаях сновидения продолжают возникать, но не доходят до сознательной памяти. Но бывает и наоборот: из-за этих и других препаратов также бывают яркие, запоминающиеся или тяжелые, кошмарные сновидения».

В редких случаях ощущение «полного отсутствия снов» может быть маркером нарушения структуры сна.

«Это возможно при выраженном подавлении REM-сна, например при обструктивном апноэ сна, хроническом алкоголизме, некоторых нейродегенеративных заболеваниях или после черепно-мозговых травм, — объясняет Черкасова. — Также изменение сновидений может наблюдаться при нарушениях мозгового кровообращения или патологии стволовых структур».

Однако изолированное отсутствие воспоминаний о снах без других симптомов практически никогда не указывает на серьезное заболевание.

«Если человек чувствует себя хорошо, у него сохранена дневная активность, то отсутствие снов — это не патология и не требует лечения», — успокаивает врач.

Обращение к врачу-сомнологу имеет смысл не из-за самого факта «отсутствия снов», а если это сочетается с другими жалобами.

«Хроническая усталость, дневная сонливость, ухудшение памяти и концентрации, частые пробуждения, ранние подъемы или выраженные изменения настроения — вот симптомы, на которые нужно обращать внимание, — говорит Черкасова. — В этих случаях отсутствие воспоминаний о снах может быть вторичным признаком нарушенного сна».

Если же вы отлично высыпаетесь, полны энергии и вас ничего не беспокоит, то беспокоиться о том, что вы не помните сны, не стоит.

«Само по себе то, что человек «давно не видит сны», при хорошем самочувствии и сохранной дневной активности не требует лечения и не считается патологией», — подытоживает Черкасова.

Итак, если вы не запоминаете сны, это, скорее всего, нормально. Ваш мозг исправно проходит все фазы сна, включая REM, но пробуждение происходит не в тот момент, когда сновидение еще свежо в памяти. Беспокоиться стоит только если к «отсутствию снов» добавляются другие тревожные симптомы. В остальных случаях можно спать спокойно — в прямом и переносном смысле.

