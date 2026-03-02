Иран атаковал базу ВМС США в Бахрейне

Военные Ирана атаковали баллистическими ракетами базу ВМС США в Бахрейне. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

По ее информации, ракеты поразили намеченные цели.

Незадолго до этого стало известно, что иранские войска нанесли удар по объектам, расположенным вблизи от бахрейнского порта Салман.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось об ударах Ирана по двум иностранным кораблям.